Принц Філіп вирушить в останню путь на Land Rover, який він сам допоміг створити

Принц Філіп, який помер 9 квітня 2021 року, вирушить в останню путь на Land Rover Defender. Його поховають 17 квітня у каплиці Святого Георгія у Віндзорського замку

Букінгемський палац підтвердив, що тіло герцога не буде перевезено до каплиці у кінній кареті, як це зазвичай буває у королівській родині. Натомість він вирушить в останню путь на Land Rover Defender TD5 130, який він допоміг спроєктувати для своїх похоронів. Про це повідомляє сайт autoevolution.

У 2003 році, коли принцу виповнилося 82 роки, він звернувся до Land Rover з ідеєю створити такий автомобіль. Його побудували в англійському місті Соліхал. Розробкою автомобіля протягом багатьох років безпосередньо керував сам герцог.

Його особисті штрихи включають відкриту задню частину та зміну кольору на темно-зелений, що надає йому військового вигляду.

Виконавчий директор Jaguar Land Rover Тьєррі Боллор розповідав, що компанія "мала велику честь мати дуже довгу і щасливу співпрацю з герцогом Едінбурзьким протягом багатьох десятиліть". За його словами, катафалк Land Rover вважається правильним відображенням "практичного характеру герцога та його пристрасті до функціонального дизайну та інженерії".

Окрім основного автомобіля, для цього випадку було побудовано два резервні Land Rover.

Раніше АвтоОбоз зібрав машини, які були в автопарку принца Філіпа. Він дуже любив автомобілі і самостійно кермував до 97 років.