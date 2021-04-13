Машини принца Філіпа: що було в його автопарку. Фото

9 квітня 2021 року чоловік англійської королеви Єлизавети II принц Філіп пішов із життя. Він обожнював автомобілі й самостійно кермував до 97 років.

АвтоОбоз вирішив зібрати машини, які були в автопарку Філіпа. Першим автомобілем принца був Standard Nine 1935 року. На ньому він їздив 1940 року на Цейлоні. Модель збереглася до сьогодні і виставляється в готелі Galle Face на Шрі-Ланці.

MG TC 1946 року згадується в емоційному листі 21-річної Єлизавети 1947 року. Майбутня королева описувала, як познайомилася з Філіпом і розповідала, що він насолоджувався водінням і швидко їздив.

"У нього крихітний M.G., яким він дуже гордий, – він катав мене, і якось раз ми вирушили до Лондона, що було дуже весело. Тільки сидиш у машині, нібито просто на дорозі, а колеса розташовані майже на рівні голови", – згадувала принцеса.

У вересні 1946 року принц придбав за 527 фунтів MG TC чорного кольору із зеленим салоном і номерними знаками "HXD 99". Це був популярний та недорогий родстер зі скромним чотирициліндровим мотором об'ємом 1,25 літра та потужністю 55 кінських сил. Машина коштувала приблизно в півтора раза дорожче, ніж простий сімейний автомобіль зі схожими характеристиками.

На природі королівська сім’я часто використовувала позашляховики Land Rover, зокрема і цю модель 1953 року. На фото – принц за кермом одного з перших королівських Land Rover із номерним знаком "NXN 1". Його відреставрували і виставили в замку Балморал.

Після народження принца Чарльза і принцеси Анни, подружжю потрібен був чотиримісний автомобіль. Філіп вибрав спортивну британську машину Lagonda 3-Litre Drophead Coupe 1954 року.

Автомобіль з кузовом від ательє Tickford мав незалежну підвіску всіх коліс та 140-сильну рядну "шістку" об'ємом 2,9 л конструкції Уолтера Бентлі. Він міг розігнатися до 160 кілометрів на годину, чим із задоволенням користувався принц.

Наступний Lagonda 3-Litre Drophead Coupe 1954 року з номером шасі LB/290/31 – один із двадцяти екземплярів моделі 3-Litre першого покоління. Принц Філіп замовив, щоб машину пофарбували в особливо темний відтінок "Единбурзький зелений", доповнили гідроприводом складного даху, важелем коробки передач на підлозі, радіотелефоном з прямою лінією з Букінгемським палацем та додатковим дзеркальцем у лівому верхньому кутку лобового скла – щоб королеві було зручно поправляти капелюшок.

Чоловік королеви наїздив за сім років на кабріолеті з номером "OXR 1" 56 тисяч кілометрів. На ньому він їздив на поло та офіційні візити по всій країні, відвозив принца Чарльза в школу, і навіть взяв на борт королівської яхти "Britannia" під час поїздки в Австралію. Машина перейшла в приватні руки 1962 року. У 2016 році її продали з аукціону за 337,5 тисяч фунтів – втричі дорожче від таких автомобілів в аналогічному стані.

Lagonda чоловік королеви змінив на інший спортивний кабріолет – британський Alvis TD21 1961 року, і номерна табличка "OXR 1" перейшла на нього. На Лондонському моторшоу його стримано-елегантний дизайн від швейцарського ательє Graber вподобав принц, і незабаром замовив авто. Спеціально для нього ательє Park Ward (підрозділ Rolls-Royce) виготовило кузов з лобовим склом збільшеної висоти та електроприводом даху. На прохання клієнта приладову дошку з полірованого горіха, який давав відблиски, замінили на шкіряну.

Принц отримував задоволення від машини, та через кілька років спорткар допрацювали, встановивши пятиступеневу коробку ZF і ще низку деталей від машин більш пізнього зразка. Трилітрова "шістка" на 115 к. с. дозволяла машині набирати 166 км/год. Автомобіль досі належить королівській сім’ї, та іноді його демонструють на виставках і конкурсах елегантності.

На фотографіях шістдесятих років із кінних змагань часто можна побачити королівську родину з п’ятидверним Land Rover Series II ‘109’ з довгою колісною базою та номерним знаком "JYV 1D". Втім на фотографіях є два різних автомобіля з однаковим номером, на що вказують фари з різним розташуванням.

У середині шістдесятих принц Філіп придбав унікальний спортивний універсал Triplex GTS 1965 року. Його побудували в єдиному екземплярі на основі купе Reliant Scimitar за проєктом фірми Ogle Design.

Назва "Триплекс" означає, що це експериментальна машина британської скляної компанії, на якій тестували нові технології – багатошарове скло, його тонування і електрообігрів лобового скла. Автомобіль оснащувався трилітровим двигуном Ford V6.

У принца Філіпа був свій особистий автомобіль-таксі Metrocab Taxi, який не мав привертати зайвої уваги під час приватних візитів у Лондон. Ним міг управляти як королівський водій, так і сам принц. Це породило байки, на кшталт "хотів доїхати на таксі, постукав у віконце, а за кермом сам герцог Единбурзький".

Від звичайних таксомоторів його автомобіль відрізнявся відсутністю ліхтаря на даху, темно-зеленим забарвленням замість традиційного чорного та розкішно оздобленим салоном. У 2017 році принц відмовився від автомобіля та його відправили в музей.

В останні роки Філіпа найчастіше бачили за кермом зеленого Land Rover Discovery з номерним знаком "OXR 2" та скромного темно-зеленого Freelander з табличкою "OXR 1". На останньому авто 2019 року принц потрапив в аварію, зіткнувшись з мінівеном Kia. Після цього він вирішив відмовитися від водійських прав.

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