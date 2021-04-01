Bentley представив ексклюзивну версію кросовера Bentayga

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Bentley представив ексклюзивну версію кросовера Bentayga

Британська компанія Bentley та її тюнінговоє підрозділ Mulliner створили ексклюзивну версію кросовера Bentayga Hybrid.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль побудований до майбутнього автошоу у Шанхаї, яке відкриється у поточному місяці.

Зовні автомобіль забарвлений емаллю насиченого відтінку зеленого кольору Viridian

Від своїх побратимів новинка відрізняється багатою комплектацією, що включає особливе оздоблення 4-місного салону, комплект кришталевих келихів Cumbria Crystal ручної роботи та холодильник для шампанського у центральній консолі, що розділяє задні крісла.

У відділенні між задніми кріслами передбачений холодильник для напоїв і два кришталевих келихи

Салон оброблений ексклюзивної зеленою шкірою Cumbrian Green, а панелі салону прикрашені дерев'яними лакованими вставками.

Салон оздоблений ексклюзивної зеленою шкірою Cumbrian Green

На прострочку шкіряних деталей інтер'єру пішло понад 100 метрів нитки, а процес зайняв 44 години.

На прострочку шкіряних деталей інтер'єру пішло понад 100 метрів нитки, а процес зайняв 44 години

Зовні автомобіль забарвлений емаллю насиченого відтінку зеленого кольору Viridian, який раніше використовувався для концепту EXP 10 Speed 6 concept. До складу фарби входять найдрібніші частинки золота та бурштину. Доповнюють образ елегантні 22-дюймові легкосплавні диски, пофарбовані у той же зелений колір Viridian.

Доповнюють образ елегантні 22-дюймові легкосплавні диски, пофарбовані в той же зелений колір Viridian

У рух Bentayga Hybrid наводиться 3-літровим мотором V6 та допоміжним електромотором. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 443 л.с. На розгін до "сотні" кросоверу потрібно всього 5,2 секунди, а максимальна швидкість моделі досягає 254 км/год.

Сумарна потужність гібридного силового агрегату досягає 443 л.с.

Автомобіль буде презентовано на автошоу у Шанхаї, а потім відправиться до свого заможного китайського покупця.

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