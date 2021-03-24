Bentley Continental получил топовую версию

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,9 т.
Bentley Continental получил топовую версию

Британская компания Bentley расширила семейство купе Continental новой версией GT Speed.

Об этом сообщает пресс-служба компании. По словам создателей, Continental GT Speed – самый мощный и динамичный автомобиль нового семейства.

Bentley расширила семейство купе Continental новой версией GT Speed

Автомобиль получил в свое распоряжение полноуправляемое шасси. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются на небольшой угол параллельно передним, чтобы повысить стабильность, а на малых, наоборот, в противоположную сторону, чтобы улучшить маневренность. Кроме того, GT Speed стал первым автомобилем Bentley с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала eLSD.

Bentley Continental GT Speed способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость достигает 335 км/ч

Под капотом полноприводной новинки располагается турбированный мотор W12 объемом 6 литров. Его мощность увеличили с 635 до 659 л.с., а крутящий момент сохранился без изменений и достигает внушительной величины в 900 Нм. В паре с ним работает перенастроенная 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Мощность 6-литрового W12 увеличили с 635 до 659 л.с.

Экономить топливо помогает система отключения половины цилиндров, которая активируется при низких нагрузках. Хотя, покупателей подобной машины вряд ли заботит расход топлива…

Справиться с мощным купе помогут облегченные карбоно-керамические тормоза, ранее доступные только для версии Supersports. Спереди установлены 10-поршневые механизмы, сзади – 4-поршневые.

Внешне новинка отличается элементами декора, черной решеткой облицовки радиатора, задним спойлером и изящными 22-дюймовыми дисками

Внешне новинка отличается элементами декора, черной решеткой облицовки радиатора, задним спойлером и изящными 22-дюймовыми дисками.

Для отделки интерьера используется кожа и алькантара

Для отделки интерьера используется кожа и алькантара. Покупатели смогут выбирать между 15-ю цветами и 11-ю комбинациями оформления салона, а также различными вариантами декоративных панелей из ценных пород дерева.

Покупатели смогут выбирать между 15-ю цветами и 11 комбинациями оформления салона
Все сиденья украшены декоративной вышивкой с логотипом модели

Bentley Continental GT Speed способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость достигает 335 км/ч. У официальных дилеров новинка ожидается летом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley предложила новую модель всего за $551.

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