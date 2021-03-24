Bentley Continental получил топовую версию

Британская компания Bentley расширила семейство купе Continental новой версией GT Speed.

Об этом сообщает пресс-служба компании. По словам создателей, Continental GT Speed – самый мощный и динамичный автомобиль нового семейства.

Автомобиль получил в свое распоряжение полноуправляемое шасси. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются на небольшой угол параллельно передним, чтобы повысить стабильность, а на малых, наоборот, в противоположную сторону, чтобы улучшить маневренность. Кроме того, GT Speed стал первым автомобилем Bentley с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала eLSD.

Под капотом полноприводной новинки располагается турбированный мотор W12 объемом 6 литров. Его мощность увеличили с 635 до 659 л.с., а крутящий момент сохранился без изменений и достигает внушительной величины в 900 Нм. В паре с ним работает перенастроенная 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Экономить топливо помогает система отключения половины цилиндров, которая активируется при низких нагрузках. Хотя, покупателей подобной машины вряд ли заботит расход топлива…

Справиться с мощным купе помогут облегченные карбоно-керамические тормоза, ранее доступные только для версии Supersports. Спереди установлены 10-поршневые механизмы, сзади – 4-поршневые.

Внешне новинка отличается элементами декора, черной решеткой облицовки радиатора, задним спойлером и изящными 22-дюймовыми дисками.

Для отделки интерьера используется кожа и алькантара. Покупатели смогут выбирать между 15-ю цветами и 11-ю комбинациями оформления салона, а также различными вариантами декоративных панелей из ценных пород дерева.

Bentley Continental GT Speed способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость достигает 335 км/ч. У официальных дилеров новинка ожидается летом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley предложила новую модель всего за $551.