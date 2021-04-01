Bentley представил эксклюзивную версию кроссовера Bentayga

Британская компания Bentley и ее тюнинговое подразделение Mulliner создали эксклюзивную версию кроссовера Bentayga Hybrid.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен к предстоящему автошоу в Шанхае, которое откроется в текущем месяце.

От своих собратьев новинка отличается богатой комплектацией, включающей особую отделку 4-местного салона, комплект хрустальных бокалов Cumbria Crystal ручной работы и холодильник для шампанского в центральной консоли, разделяющей задние кресла.

Салон отделан эксклюзивной зеленой кожей Cumbrian Green, а панели салона украшены деревянными лакированными вставками.

На прострочку кожаных деталей интерьера ушло более 100 метров нити, а процесс занял 44 часа.

Внешне автомобиль окрашен эмалью насыщенного оттенка зеленого цвета Viridian, который ранее использовался для концепта EXP 10 Speed 6 concept. В состав краски входят мельчайшие частички золота и янтаря. Дополняют образ элегантные 22-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в тот же зеленый цвет Viridian.

В движение Bentayga Hybrid приводится 3-литровым мотором V6 и вспомогательным электромотором. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 443 л.с. На разгон до "сотни" кроссоверу требуется всего 5,2 секунды, а максимальная скорость модели достигает 254 км/ч.

Автомобиль будет презентован на автошоу в Шанхае, а затем отправится к своему состоятельному китайскому покупателю.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Bentley Continental получил топовую версию. По словам создателей, Continental GT Speed – самый мощный и динамичный автомобиль нового семейства.