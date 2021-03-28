Як заощадити на бензині, адреси патрулів з TruCAM і FIAT за $8600: головне за тиждень

Хетчбек FIAT за $ 8600, як заощадити на бензині, адреси патрулів з TruCAM – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Минулий тиждень був насичений цікавими подіями та презентацією нових моделей. Крім того, ми отримали цікаві дані про те, як можна заощадити на бензині, коли все навколо дорожчає. Але, про все по порядку.

З 22 березня патрульні з TruCAM з'являться на 60 нових ділянках доріг, а ще на 12-ти будуть внесені зміни у роботу патрулів mvs.gov.ua

Почнемо з того, що чекає українських водіїв, які люблять швидку їзду. У МВС продовжують збільшувати кількість патрулів, які будуть ловити порушників швидкісного режиму. З 22 березня патрульні з TruCAM з'являться на 60 нових ділянках доріг, а ще на 12-ти будуть внесені зміни у роботу патрулів. Де конкретно вони будуть перебувати, читайте у нашому огляді.

Використання "спиртового" бензину дозволить заощадити сімейний бюджет schoolworkhelper.net

У той час, коли все стрімко дорожчає, є можливість заощадити на бензині. Зробити це можна, якщо перейти зі звичайного бензину, на спиртовій. Столичний університет споживчих експертиз провів детальне дослідження українському ринку спиртового бензину. Результати показали, що заправлятися "спиртовим" або "альтернативним" бензином можна без ризику для власного автомобіля, і, до того ж, це вигідно.

Номерні знаки будуть закріплювати за місцем реєстрації (перереєстрації) авто hsc.gov.ua

Ще однією корисною інновацією, впровадженої МВС, стали зміни визначення адміністративно-територіальної приналежності транспортного засобу. Тепер номерні знаки будуть закріплювати не за місцем прописки власника, а за місцем реєстрації (перереєстрації) авто.

У Німеччині стартував продаж нового компактного кросовера Hyundai Bayon Hyundai

У Німеччині стартував продаж нового компактного кросовера Hyundai Bayon, який займе нижню сходинку у ієрархії SUV корейського бренду. Нам стали відомі ціни на новинку.

Невтомні папараці виявили тестовий універсал Volkswagen Golf R майже без камуфляжу motor1.com

На минулому тижні одним з головних "ньюзмейкерів" став концерн Volkswagen, який розповів про свою стратегію розвитку та відмову від подальшої розробки двигунів внутрішнього згоряння. Крім того, невтомні папараці виявили тестовий універсал Volkswagen Golf R, який майже повністю позбувся камуфляжу.

На електричний кросовер Dacia Spring вже почали приймати замовлення Renault

У свою чергу, концерн Renault активно просуває на європейському ринку свій новий електричний кросовер – Dacia Spring. Продажі новинки вже стартували, а з урахуванням державних субсидій, його ціна виглядає вельми привабливо.

Крос-хетч FIAT Mobi не тільки симпатично виглядає, але і недорого коштує. FIAT

Цікаву новинку показало мексиканський підрозділ концерну Stellantis. Крос-хетч FIAT Mobi не тільки симпатично виглядає, але і недорого коштує.

"Автомобілем 2021 року" в Україні названа Skoda Octavia obozrevatel.com

А найголовнішою новиною тижня стала церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу "Автомобіль року в Україні 2021". Переможцями у головних номінаціях стали Skoda Octavia та Peugeot 2008.