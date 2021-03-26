FIAT показал маленький кросс-хэтч за $8600

Мексиканское подразделение Stellantis Mexico представило яркую новинку – компактный городской кросс-хэтч Fiat Mobi.

Об этом сообщает портал Carscoops. Покупателям предложат три комплектации на выбор – Easy, Like и Treeking.

Базовая версия Easy получила 14-дюймовые стальные диски, черные ручки дверей, ДХО, кондиционер, регулируемую по высоте рулевую колонку, две фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, крепления ISOFIX и спинку заднего ряда, складывающуюся в пропорции 40/60. Стоимость новинки стартует с 179900 песо, что по нынешнему курсу составляет $8638.

Средняя версия Mobi Like обойдется в 201500 песо ($9675). За эти деньги предлагаются 14-дюймовые легксплавные диски, увеличенный до 190 мм дорожный просвет, парковочные датчики сзади, зеркала с электроприводом и повторителями поворотов, электростеклоподъемники передних дверей и задняя "противотуманка". В салоне появится 3,5- LCD-дисплей на приборной панели и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонов.

Топовая версия Mobi Trekking также имеет увеличенный клиренс, а в список доступных опций войдут передние "противотуманки", ручки дверей в цвет кузова, багажные рейлинги, черные молдинги по бокам, 14-дюймовые диски иного дизайна и декоративные аппликации Trekking.

В салоне появится дополнительное отделение для мелкого багажа, а также регулировка водительского кресла по высоте. За все это предлагается отдать 221500 песо ($10635).

Технически Mobi использует платформу второго поколения модели FIAT Panda. Под капотом будет располагаться 1-литровый бензиновый мотор мощностью 69 л.с., а его крутящий момент достигает 92 Нм. В паре с ним будет работать исключительно 5-ступенчатая "механика". Такой тандем обеспечивает скромный расход топлива на уровне 4,6 л на 100 км пробега.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания FIAT отпраздновала выпуск 2,5-миллионного FIAT 500.