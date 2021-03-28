Как сэкономить на бензине, адреса патрулей с TruCAM и FIAT за $8600: главное за неделю

Хэтчбек FIAT за $8600, как сэкономить на бензине, адреса патрулей с TruCAM – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Минувшая неделя была насыщена интересными событиями и презентацией новых моделей. Кроме того, мы получили интересные данные о том, как можно сэкономить на бензине, когда все вокруг дорожает. Но, обо всем по порядку.

С 22 марта патрульные с TruCAM появятся на 60 новых участках дорог, а еще на 12-ти будут внесены изменения в работу патрулей mvs.gov.ua

Начнем с того, что ожидает украинских водителей, которые любят быструю езду. В МВД продолжают увеличивать количество патрулей, которые будут ловить нарушителей скоростного режима. С 22 марта патрульные с TruCAM появятся на 60 новых участках дорог, а еще на 12-ти будут внесены изменения в работу патрулей. Где конкретно они будут находиться, читайте в нашем обзоре.

Использование "спиртового" бензина позволит сэкономить семейный бюджет schoolworkhelper.net

В то время, когда все стремительно дорожает, есть возможность сэкономить на бензине. Сделать это можно, если перейти с обычного бензина, на спиртовой. Столичный институт потребительских экспертиз провел детальное исследование украинского рынка спиртового бензина. Результаты показали, что заправляться "спиртовым" или "альтернативным" бензином можно без риска для собственного автомобиля, и, к тому же, это выгодно.

Номерные знаки будут закреплять по месту регистрации (перерегистрации) авто hsc.gov.ua

Еще одной полезной инновацией, внедренной МВД, стали изменения определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. Теперь номерные знаки будут закреплять не по месту прописки владельца, а по месту регистрации (перерегистрации) авто.

В Германии стартовали продажи нового компактного кроссовера Hyundai Bayon Hyundai

В Германии стартовали продажи нового компактного кроссовера Hyundai Bayon, который займет нижнюю строчку в иерархии SUV корейского бренда. Нам стали известны цены на новинку.

Неутомимые папарацци обнаружили тестовый универсал Volkswagen Golf R почти без камуфляжа motor1.com

На минувшей неделе одним из главных "ньюзмейкеров" стал концерн Volkswagen, который рассказал о своей стратегии развития и отказе от дальнейшей разработки двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, неутомимые папарацци обнаружили тестовый универсал Volkswagen Golf R, который почти полностью лишился камуфляжа.

На электрический кроссовер Dacia Spring уже начали принимать заказы Renault

В свою очередь, концерн Renault активно продвигает на европейском рынке свой новый электрический кроссовер – Dacia Spring. Продажи новинки уже стартовали, а с учетом государственных субсидий, его цена выглядит весьма привлекательно.

Кросс-хэтч FIAT Mobi не только симпатично выглядит, но и недорого стоит. FIAT

Интересную новинку показало мексиканское подразделение концерна Stellantis. Кросс-хэтч FIAT Mobi не только симпатично выглядит, но и недорого стоит.

"Автомобилем 2021 года" в Украине названа Skoda Octavia obozrevatel.com

А самой главной новостью недели стала церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Автомобиль года в Украине 2021". Победителями в главных номинациях стали Skoda Octavia и Peugeot 2008.