В Украине номерные знаки будут закреплять по новой схеме

В Украине изменили определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. Теперь номерные знаки будут закреплять не по месту прописки владельца, а по месту регистрации (перерегистрации) авто.

Министерство внутренних дел приняло приказ от 2 марта 2021 № 166, устанавливающий единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков и установлены требования к информационному содержанию и техническим характеристикам. Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД.

Основным нововведением является то, что каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области. В то же время это не распространяется на знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре.

"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовление и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", – отметили в ГСЦ МВД.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МВД рассказали как формируются номерные знаки. В частности, к их перечню добавились номерные знаки для электромобилей.