В Індонезії знайшли "чорні ящики" і фрагменти розбитого Boeing 737. Фото і відео

Влада Індонезії заявила про виявлення "чорних ящиків" Boeing 737-500, який упав у Яванське море незабаром після вильоту зі столиці Джакарти 9 січня.

Про це повідомило AFP News Agency у Twitter. За словами представників індонезійського уряду, бортові самописці знайшли поряд із уламками літака й частинами людських тіл, які вже підняли з морського дна.

У Національному комітеті з безпеки на транспорті Індонезії (NTSC) зазначили, що розташування двох "чорних ящиків" рейсу SJ 182 було ідентифіковано.

"Сподіваюся, ми зможемо забрати їх найближчим часом", – додав військовий начальник Хаді Тьяджанто, не вказавши приблизних термінів.

Рятувальники знайшли "чорні ящики" Boeing 737-500

Влада Індонезії також заявила, що з глибини 23 метрів біля групи островів поряд із узбережжям столиці рятувальники витягли частини тіл і речі пасажирів авіалайнера.

Як пише VOI, вдалося знайти залізні пластини й валуни у формі коліс від літака, що розбився, а також рожевий дитячий одяг.

Уламки літака було доставлено в порт Джакарти, а пізніше їх передадуть у NTSC для подальшого розслідування.

Пошуково-рятувальна операція щодо Boeing 737-500

Поліція також попросила сім'ї загиблих надати таку інформацію і зразки ДНК, які допомогли б упізнати тіла.

"З того, що ми отримали сьогодні, є певний прогрес. Ми просимо всіх людей молитися, щоб цей пошуковий процес пройшов добре", – зазначив міністр транспорту Буді Кар’я Сумаді.

В Індонезії триває пошуково-рятувальна операція після падіння в Яванське море Boeing 737-500

Нагадаємо, що Boeing 737-500 прямував до Понтіанаку 9 січня, перш ніж він зник із екранів радарів через чотири хвилини після зльоту. На борту літака перебувало 12 членів екіпажу і 50 пасажирів, усі – індонезійці, враховуючи сімох дітей і трьох немовлят.

Це перша велика авіакатастрофа в Індонезії відтоді, як 189 пасажирів і членів екіпажу загинули в 2018 році, коли Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air також занурився в Яванське море після зльоту з міжнародного аеропорту Сукарно-Хатта.

Цього разу президент Джоко Відодо висловив "глибоке співчуття" через катастрофу й закликав громадськість молитися про те, щоб знайти зниклих безвісти.

Нагадаємо, детально з хронікою авіакатастрофи в Індонезії можна ознайомитися тут.

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