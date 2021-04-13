У США в школі розстріляли людей: перші подробиці та відео

У Ноксвіллі (штат Теннессі, США) в понеділок, 12 квітня, в приміщенні школи Austin-East Magnet High School поранили кілька людей, серед яких один офіцер поліції.

Про це повідомили в Twitter-акаунті Управління шерифа округу Нокс. Правоохоронці прибули на місце події та порадили людям не наближатися до цієї ділянки.

За інформацією CBS, будівля школи знаходиться під охороною, при цьому немає активної загрози для населення. Учнів, які не стали учасниками інциденту, відпустили додому.

"Ми збираємо дані про цю трагічну ситуацію та в найкоротші терміни надамо додаткову інформацію", – написав в Twitter Боб Томас, керівник шкіл округу Нокс.

Згодом стало відомо про те, що ймовірного стрілка затримали. Відео опублікували у Telegram-каналі "Mash".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Брайан (штат Техас, США) в будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets 8 квітня відбулася стрілянина. Попередньо, поранення отримали щонайменше шість осіб.