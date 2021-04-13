В США в школе расстреляли людей: первые подробности и видео

В Ноксвилле (штат Теннесси, США) в понедельник, 12 апреля, в здании школы Austin-East Magnet High School ранили несколько человек, среди которых один офицер полиции.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Управления шерифа округа Нокс. Правоохранители прибыли на место происшествия и посоветовали людям не приближаться к этому участку.

По информации CBS, здание школы находится под охраной, при этом нет активной угрозы для населения. Учащихся, которые не стали участниками инцидента, отпустили домой.

"Мы собираем данные об этой трагической ситуации и в кратчайшие сроки предоставим дополнительную информацию", – написал в Twitter Боб Томас, руководитель школ округа Нокс.

Впоследствии стало известно о том, что вероятного стрелка задержали. Видео опубликовали в Telegram-канале "Mash".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Брайан (штат Техас, США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets 8 апреля произошла стрельба. Предварительно, ранения получили по меньшей мере шесть человек.