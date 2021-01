У США в ході заворушень загинули чотири особи. Фото

У Вашингтоні (США) в ході масових заворушень в районі Капітолійського пагорба загинули чотири особи.

52 особи були затримані під час зіткнень в будівлі конгресу Штатів. 47 з них за порушення комендантської години, повідомив глава департаменту поліції столиці США Роберт Конті, повідомляє Reuters.

Конті зазначив, що одна із загиблих – жінка, яку застрелили поліцейські охорони Капітолію. Ще троє осіб померли від ран в лікарні.

Телеканал Fox New повідомляє, що вбита – Ешлі Беббіт, ветеран американських ВПС, відслужила 14 років. За даними KUSI News, загибла американка жила в Санд-Дієго. За словами її чоловіка, вона активно виступала на стороні президента Дональда Трампа.

Також поліцейські сказали, що вони знайшли дві саморобні бомби: одну в Національному республіканському комітеті, а іншу – в Національному комітеті Демократичної партії. Недалеко від Капітолію також був знайдений коктейль Молотова.

#KUSINews has confirmed the identity of the woman shot and killed inside US Capitol.



More info: https://t.co/xW9Ssd9bKD pic.twitter.com/DS6zjFOdDF