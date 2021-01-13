У США ще на один крок наблизилися до імпічменту Трампа

Палата представників конгресу США провела процедурне голосування щодо імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомило New York Times. Члени палати розпочали фінальні дебати.

Їх проведення підтримали всі демократи, республіканці виступили проти.

Підсумок голосування був передбачуваним, оскільки Палату представників традиційно контролюють демократи.

Очікують, що остаточне голосування відбудеться приблизно о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, якщо Палата представників після дебатів проголосує за резолюцію щодо імпічменту, матеріали звинувачення Трампа передадуть до Сенату, який наділений винятковим правом "проводити судові засідання в межах процедури імпічменту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, палата представників Конгресу США 13 січня почала розглядати проєкт резолюції щодо імпічменту чинного президента країни Дональда Трампа.