У Конгресі США Трампа назвали "служницею Путіна"

Вікторія Довгань Світ 07:36, 11.01.2021 Оновлено: 08:12, 11.01.2021

Спікерка Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі назвала чинного президента країни Дональда Трампа "служницею" російського президента Володимира Путіна.

Свою думку політикиня озвучила в інтерв'ю CBS News. Зокрема, Пелосі обурила відсутність реакції Трампа на хакерські атаки проти федеральних відомств США, в яких підозрюють Російську Федерацію.

Вона зазначила, що єдині слова президента щодо цього – це припущення про можливу причетність Китаю.

"У президента якісь зобов'язання. Я не знаю, що в росіян є стосовно Трампа. Чи то особисте, чи то політичне або фінансове – я не знаю, що це. Але немає іншого пояснення, чому цей президент США – служниця Путіна", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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