У Конгресі США Трампа назвали "служницею Путіна"
Спікерка Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі назвала чинного президента країни Дональда Трампа "служницею" російського президента Володимира Путіна.
Свою думку політикиня озвучила в інтерв'ю CBS News. Зокрема, Пелосі обурила відсутність реакції Трампа на хакерські атаки проти федеральних відомств США, в яких підозрюють Російську Федерацію.
Вона зазначила, що єдині слова президента щодо цього – це припущення про можливу причетність Китаю.
"У президента якісь зобов'язання. Я не знаю, що в росіян є стосовно Трампа. Чи то особисте, чи то політичне або фінансове – я не знаю, що це. Але немає іншого пояснення, чому цей президент США – служниця Путіна", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
нагадаємо, 6 січня в США прихильники Трампа влаштували штурм Капітолію, де засідає Конгрес, і прорвалися всередину.
Унаслідок жертвами сутичок стали п'ятеро людей.
Після цього конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що Трамп не повинен залишатися на посаді глави держави.
У Палаті представників від Демократичної партії анонсували готовність подати статтю для оголошення імпічменту Трампу. Документ підтримали 180 осіб.
У Республіканській партії також заговорили про те, що порушення Трампа можуть стати причиною для його відсторонення від влади.
Зі свого боку, віцепрезидент США Майк Пенс запропонував альтернативу імпічменту – застосування 25-ї поправки до Конституції США. Вона передбачає відсторонення президента через недієздатність і передачу його повноважень віцепрезиденту.
Однак Трамп висловив упевненість у тому, що Пенс і члени уряду не підуть на такий крок.