В Конгрессе США Трампа назвали "служанкой Путина"
Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси назвала действующего президента страны Дональда Трампа "служанкой"российского президента Владимира Путина.
Свое мнение политик озвучила в интервью CBS News. В частности, Пелоси возмутило отсутствие реакции Трампа на хакерские атаки против федеральных ведомств США, в которых подозревают Российскую Федерацию.
Она отметила, что единственные слова президента по этому поводу – это предположение о возможной причастности Китая.
"У президента какие-то обязательства. Я не знаю, что у россиян есть в отношении Трампа. Будь то личное, политическое или финансовое – я не знаю что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент США – служанка Путина", – подытожила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
напомним, 6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседает Конгресс, и прорвались внутрь.
В результате жертвами безпорядков стали пять человек.
После этого конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства.
В Палате представителей от Демократической партии анонсировали готовность подать статью для объявления импичмента Трампу. Документ поддержали 180 человек.
В Республиканской партии также заговорили о том, что нарушения Трампа могут стать причиной для его отстранения от власти.
В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс предложил альтернативу импичменту – применение 25-й поправки к Конституции США. Она предполагает отстранение президента из-за недееспособности и передачу его полномочий вице-президенту.
Однако Трамп выразил уверенность в том, что Пенс и члены правительства не пойдут на такой шаг.