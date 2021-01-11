В Конгрессе США Трампа назвали "служанкой Путина"

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси назвала действующего президента страны Дональда Трампа "служанкой"российского президента Владимира Путина.

Свое мнение политик озвучила в интервью CBS News. В частности, Пелоси возмутило отсутствие реакции Трампа на хакерские атаки против федеральных ведомств США, в которых подозревают Российскую Федерацию.

Она отметила, что единственные слова президента по этому поводу – это предположение о возможной причастности Китая.

"У президента какие-то обязательства. Я не знаю, что у россиян есть в отношении Трампа. Будь то личное, политическое или финансовое – я не знаю что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент США – служанка Путина", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL: