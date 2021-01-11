У Конгресі США Трампа назвали "служницею Путіна"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін

Спікерка Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі назвала чинного президента країни Дональда Трампа "служницею" російського президента Володимира Путіна.

Свою думку політикиня озвучила в інтерв'ю CBS News. Зокрема, Пелосі обурила відсутність реакції Трампа на хакерські атаки проти федеральних відомств США, в яких підозрюють Російську Федерацію.

Вона зазначила, що єдині слова президента з цього приводу – це припущення про можливу причетність Китаю.

"У президента якісь зобов'язання. Я не знаю, що у росіян є відносно Трампа. Чи то особисте, чи то політичне або фінансове – я не знаю що це. Але немає іншого пояснення, чому цей президент США – служниця Путіна", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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