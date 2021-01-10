У Киргизстані обирають президента країни. Фото
У неділю, 10 січня, в Киргизстані проходять дострокові президентські вибори.
Як повідомляє агентство Anadolu, також проводиться референдум щодо питання про форму правління в країні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Киргизам запропоновано вибрати між парламентською і президентською формою правління або ж проголосувати проти обох.
Голосування почалося о 08:00 за місцевим часом і триватиме до 20:00.
За даними ЦВК, референдум вже вважається таким, що відбувся, – явка склала 33,08% при порозі в 30%.
На пост президента претендують 17 кандидатів, серед них:
колишній прем'єр-міністр Садир Жапаров,
ексспікер парламенту Адахан Мадумаров,
колишній голова Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Абділь Сегізбаєв,
екссуддя Конституційної палати Клара Сооронкулова.
Нагадаємо, з 24 листопада 2017 року посаду президента Киргизстану займав Сооронбай Жеенбеков, який оголосив про відставку 15 жовтня 2020 року.
З 14 листопада обов'язки глави республіки виконує Талант Мамитов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, на наступний день після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акції протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і низці інших міст країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
В результаті зіткнень з силовиками помер один протестувальник, ще 590 осіб постраждали.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якій також знаходиться адміністрація президента і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.
Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів. Повідомляється, що це сталося в рамках справи про організацію масових заворушень у Бішкеку.