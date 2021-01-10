У Киргизстані обирають президента країни. Фото

Мирослав Семенюк Світ 14:47, 10.01.2021 Оновлено: 14:55, 10.01.2021

У неділю, 10 січня, в Киргизстані проходять дострокові президентські вибори.

Як повідомляє агентство Anadolu, також проводиться референдум щодо питання про форму правління в країні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Киргизам запропоновано вибрати між парламентською і президентською формою правління або ж проголосувати проти обох.

Голосування почалося о 08:00 за місцевим часом і триватиме до 20:00.

За даними ЦВК, референдум вже вважається таким, що відбувся, – явка склала 33,08% при порозі в 30%.

На пост президента претендують 17 кандидатів, серед них:

  • колишній прем'єр-міністр Садир Жапаров,

  • ексспікер парламенту Адахан Мадумаров,

  • колишній голова Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Абділь Сегізбаєв,

  • екссуддя Конституційної палати Клара Сооронкулова.

На виборчих дільницях діють карантинні обмеження
У Киргизстані проходять одночасно вибори президента і референдум
Голосування почалося о 08:00 і продовжиться до 20:00
На пост президента претендують 17 кандидатів

Нагадаємо, з 24 листопада 2017 року посаду президента Киргизстану займав Сооронбай Жеенбеков, який оголосив про відставку 15 жовтня 2020 року.

З 14 листопада обов'язки глави республіки виконує Талант Мамитов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 жовтня, на наступний день після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акції протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і низці інших міст країни.

  • Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

  • 6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.

  • В результаті зіткнень з силовиками помер один протестувальник, ще 590 осіб постраждали.

  • Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якій також знаходиться адміністрація президента і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.

  • Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів. Повідомляється, що це сталося в рамках справи про організацію масових заворушень у Бішкеку.

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