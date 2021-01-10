В Кыргызстане выбирают президента страны. Фото

Мирослав Семенюк Мир 14:47, 10.01.2021 Обновлено: 14:55, 10.01.2021

В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные президентские выборы.

Как сообщает агентство Anadolu, также проводится референдум по вопросу о форме правления в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Киргизам предложено выбрать между парламентской и президентской формой правления или же проголосовать против обеих.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продолжится до 20:00.

По данным ЦИК, референдум уже считается состоявшимся – явка составила 33,08% при пороге в 30%.

На пост президента претендуют 17 кандидатов, среди них:

  • бывший премьер-министр Садыр Жапаров,

  • экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,

  • бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиль Сегизбаев,

  • экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

На избирательных участках действуют карантинные ограничения
В Кыргызстане проходят одновременно выборы президента и референдум
Голосование началось в 08:00 и продолжится до 20:00
На пост президента претендуют 17 кандидатов

Напомним, с 24 ноября 2017 года должность президента Кыргызстана занимал Сооронбай Жээнбеков, объявивший об отставке 15 октября 2020 года.

С 14 ноября обязанности главы республики исполняет Талант Мамытов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

  • Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

  • 6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.

  • В результате столкновений с силовиками скончался один протестующий, еще 590 человек пострадали.

  • Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.

  • Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что это произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

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