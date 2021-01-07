У Франції через COVID-19 ресторани залишаться закритими до середини лютого

У Франції через поширення коронавірусу ресторани, бари і кафе не будуть відновлювати свою роботу до середини лютого.

Про це на пресконференції 7 січня заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс, передає La Repubblica. За його словами, ситуація залишається складною.

"Ресторани, кафе і бари не зможуть відновити роботу в цьому місяці. Ми повернемося до цього питання в середині лютого", – сказав глава уряду.

Також збережеться дія комендантської години на території всієї країни (з 20:00 до 6:00). У ще десяти департаментах її можуть збільшити на дві години – з 18:00. Зараз більш тривала комендантська година введена в 15 департаментах на сході Франції.

За даними на 7 січня у Франції зафіксовано 2,7 млн випадків заражень коронавірусом. Майже 200 тисяч пацієнтів одужали і 66,5 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції люди влаштували незаконні рейв-вечірки, незважаючи на карантинні обмеження. Поліція розігнала 2,5 тисячі учасників таких заходів.