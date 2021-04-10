У Єгипті виявили 'золоте місто', загублене 3000 років тому. Фото

Єгипетські археологи розкопали в пустелі залишки стародавнього міста, яке, за їхніми словами, є найбільшим серед будь-коли знайдених у Єгипті й належить до золотого віку фараонів 3000 років тому.

Місце було виявлено недалеко від сучасного Луксора й легендарної Долини царів, його назвали загубленим "золотим містом". Про це пише 24 Matins (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Єгипетська місія під керівництвом знаменитого єгиптолога доктора Захі Хавасса знайшла місто, загублене під пісками. Йому 3000 років, воно належить до часу правління Аменхотепа III і продовжувало використовуватися Тутанхамоном і фараоном Ай", – ідеться в заяві команди розкопок.

У "золотом місті" було знайдено ювелірні вироби, а також кольорові керамічні посудини, амулети з жуків-скарабеїв і глиняні цеглини з печаткою Аменхотепа III.

"Багато іноземних місій шукали це місто, але так і не знайшли його", – похвалився доктор Хавасс.

Зазначається, що його команда почала розкопки у вересні 2020 року, між храмами Рамзеса III і Аменхотепа III недалеко від Луксора, приблизно за 500 кілометрів на південь від Каїра. Уже протягом декількох тижнів, на великий подив самих археологів, на місці у всіх напрямках почали з'являтися утворення із сирцевих цеглин.

Єгиптологи виявили на місці великого міста споруди з майже суцільними стінами й кімнатами в хорошому стані, заповненими інструментами повсякденного вжитку. А вже після семи місяців на місці розкопок постали декілька кварталів, зокрема пекарня з печами і глиняним посудом, а також адміністративні й житлові райони.

За словами древніх істориків, Аменхотеп III успадкував імперію, яка простягалася від річки Євфрат у сучасному Іраку й Сирії до Судану, і помер приблизно в 1354 році до нашої ери. Він правив майже чотири десятиліття, і його царювання відоме своїм багатством і величчю пам'ятників, враховуючи Колоси Мемнона – дві масивні кам'яні статуї недалеко від Луксора, які представляють самого давньоєгипетського фараона і його дружину.

"Археологічні шари лежали недоторканими протягом тисяч років, залишені стародавніми жителями, як ніби це було вчора", – підкреслила команда археологів.

Професорка єгипетського мистецтва й археології в Університеті Джонса Гопкінса Бетсі Браян зазначила, що "золоте місто" стало "другим за значущістю археологічним відкриттям після гробниці Тутанхамона" майже століття тому. За її словами, воно "дасть людям рідкісну можливість заглянути в життя стародавніх єгиптян у той час, коли їхня імперія була в розквіті".

Команда археологів висловила оптимізм щодо того, що далі на цьому місці недалеко від Луксора вони виявлять і нові важливі знахідки. Їм уже вдалося побачити тут групи гробниць, у які можна потрапити за "висіченими у скелі сходами" – конструкціями, аналогічними тим, які було знайдено в Долині царів.

"Місія в очікуванні виявлення неторканих гробниць, наповнених скарбами", – оптимістично заявили археологи.

Зазначимо: нещодавно археологи вперше знайшли мумію періоду Стародавнього Єгипту, яка була покрита товстою оболонкою з бруду. Вона належить до епохи пізнього Нового царства до 21-ї династії Єгипту (1294-945 рр. до. н.е.).

Як повідомляв OBOZREVATEL: