У Туреччині знайшли храм Афродіти віком 2500 років. Фото

У провінції Ізмір, на заході Туреччини знайдено залишки храму Афродіти, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років.

Доцент кафедри археології університету мистецтв ім. Мімара Сінана в Стамбулі Еліф Копарал, яка керує розкопками, відзначила велич розкопки, повідомило видання Cumhuriyet.

"Під час наших досліджень виявили храм Афродіти, знахідку датовано V століттям до нашої ери... Руїни храму вражають. Афродіта була дуже шанована у той час", – розповіла археологиня.

Розкопки у цьому регіоні, за словами науковиці, розпочалися ще 2006 року, а перші знахідки, що підтвердили існування в цьому районі храму, було знайдено 2016 року. Завдяки їм археологи змогли визначити приблизну площу споруди та створили схему.

Копарал зазначила, що допомогли у пошуках храму сканування ґрунту, а також попередні знахідки. Зокрема, могили знатних людей громади того часу та печери, які майже використовуються як священні місця. Загалом було виявлено 35 давніх поселень, зокрема 16 із них періоду пізнього неоліту.

Також раніше у південній провінції Туреччини Мерсін археологи розкопали гробницю давньогрецького астронома і поета Арата в місті Солі Помпейполіс. Рештки стародавнього міста були виявлені у 19 столітті. За словами професора, що керував роботами, крім більш знайомих будівель, було виявлено щось дуже унікальне.

Науковець зазначив, що знахідка дає динаміку древньому місту і може вплинути на туризм в регіоні.

Також у Туреччині було виявлено найдавніший доказ легендарної цивілізації Мідаса – величезний камінь з написами 8 століття до нашої ери і хронікою поразки царя стародавньою лувійською мовою. Знахідку передали дослідникам, які і розшифрували ієрогліфи.

"В одну мить ми отримали абсолютно нову інформацію про Близький Сход бронзового віку. Ця кам'яна плита – успішна знахідка, яка дала початок великому дослідженню", – розповів один з археологів.

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