Археологи знайшли одне з найдавніших англійських поселень у США. Фото

У США знайшли одне з найдавніших постійних англійських поселень у Північній Америці, яке датується 1634 роком.

Колонію, засновану католиками-втікачами, було знайдено на території містечка Сент-Мері-Сіті, штат Меріленд, передає Daily Mail.

Стародавнє поселення археологи знайшли за допомогою георадара. Сканування показало, що всередині форту було кілька осель розміром із футбольне поле, зокрема деякі з них належали місцевим індіанцям Піскатавей. Дослідники знайшли кварцовий наконечник стріли, що датується 4500 роками, за тисячоліття до того, як європейці ступили в Новий Світ.

Пізніше на розкопках було знайдено льох гауптвахти, гарматне ядро, частину мушкета та інші предмети побуту.

Сент-Мері-Сіті був першим постійним англійським поселенням у тому, що згодом стало Мерілендом, і четвертою колонією за віком у Штатах після Джеймстауну, Вірджинія (1607 р.), Плімута (1620 р.) і Массачусетської затоки (1630 р.).

Зазначається, що під час його заселення католики в Англії зіткнулися із серйозними переслідуваннями: королева Єлизавета заборонила католицьку месу в 1559 році і зробила юридичним зобов'язанням для своїх підданих поклоніння в англіканській церкві. Католиків навіть звинувачували в розпалюванні Великої лондонської пожежі 1666 року і в змові з метою вбивства короля Карла II в "папській змові" 1678 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, археологи вперше знайшли мумію періоду Стародавнього Єгипту, покриту оболонкою з бруду.