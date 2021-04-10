В Египте обнаружили 'золотой город', затерянный 3000 лет назад. Фото

Египетские археологи раскопали в пустыне остатки древнего города, который, по их словам, является самым большим из когда-либо найденных в Египте, и относится к золотому веку фараонов 3000 лет назад.

Место было обнаружено недалеко от современного Луксора и легендарной Долины царей, его назвали затерянным "золотым городом". Об этом пишет 24 Matins (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Египетская миссия под руководством знаменитого египтолога доктора Захи Хавасса нашла город, затерянный под песками. Ему 3000 лет, он относится ко времени правления Аменхотепа III и продолжал использоваться Тутанхамоном и фараоном Ай", – говорится в заявлении команды раскопок.

В "золотом городе" были найдены ювелирные изделия, а также цветные керамические сосуды, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

"Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли его", – похвастался доктор Хавасс.

Отмечается, что его команда начала раскопки в сентябре 2020 года между храмами Рамзеса III и Аменхотепа III недалеко от Луксора, примерно в 500 километрах к югу от Каира. Уже в течение нескольких недель, к большому удивлению самих археологов, на месте во всех направлениях начали появляться образования из сырцовых кирпичей.

Египтологи обнаружили на месте большого города сооружения с почти сплошными стенами и комнатами в хорошем состоянии, заполненными инструментами повседневной жизни. А уже после семи месяцев на месте раскопок появились несколько кварталов, в том числе пекарня с печами и глиняной посудой, а также административные и жилые районы.

По словам древних историков, Аменхотеп III унаследовал империю, которая простиралась от реки Евфрат в современном Ираке и Сирии до Судана, и умер примерно в 1354 году до нашей эры. Он правил почти четыре десятилетия, и его царствование известное своим богатством и величием памятников, включая Колоссы Мемнона – две массивные каменные статуи недалеко от Луксора, которые представляют самого древнеегипетского фараона и его жену.

"Археологические слои лежали нетронутыми в течение тысяч лет, оставленные древними жителями, как будто это было вчера", – подчеркнула команда археологов.

Профессор египетского искусства и археологии в Университете Джонса Хопкинса Бетси Брайан отметила, что "золотой город" стал "вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона" почти столетие назад. По ее словам, он "даст людям редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда их империя была в расцвете".

Команда археологов выразила оптимизм относительно того, что далее на этом месте недалеко от Луксора они обнаружат и новые важные находки. Им уже удалось увидеть здесь группы гробниц, в которые можно попасть по "высеченным в скале ступеням" – конструкции, аналогичной тем, что были найдены в Долине царей.

"Миссия ожидает обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами", – оптимистично заявили археологи.

Отметим: недавно археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта толстой оболочкой из грязи. Она относится к эпохе позднего Нового царства до 21-й династии Египта (1294-945 гг. до. н. э.).

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