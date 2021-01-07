Трампа порівняли з Лукашенком і Януковичем: як в мережі відреагували на штурм Конгресу. Фото

Користувачі соцмереж висміяли захоплення будівлі Конгресу США, яке здійснили прихильники ще чинного президента США Дональда Трампа.

Так, вони стали публікувати фотоколажі на главу держави і ситуацію, яка сталася 6 січня (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Деякі порівняли Трампа з незаконно обраним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, коли той ходив з автоматом і своїм сином у розпал протестів.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Також президента США зобразили тримається нігтям за землю, в той час як його тягне статуя Свободи.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Українці ж порівняли і Трампа, і Джо Байдена із колишнім президентом України Віктором Януковичем, який втік до Росії, пригадавши його знамениту фразу "астанавітєсь".

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Реакція мережі на Трампа і штурм Конгресу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу, коли там збиралися підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.

Вони прорвали оточення на Капітолійському пагорбі і штурмували будівлю Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ. Також ЗМІ пишуть, що протестувальники розбили техніку деяким журналістам, які висвітлювали події.

Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, внаслідок яких, за попередніми даними, загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

Після цього із закликом до американців виступив Байден. Водночас до своїх прихильників звернувся і Трамп, який закликав їх розійтися, хоча раніше казав протилежне – йти маршем на Конгрес.

Як наслідок, правоохоронцям вдалося очистити Капітолій від протестувальників.