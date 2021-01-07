Трампа сравнили с Лукашенко и Януковичем: как в сети отреагировали на штурм Конгресса. Фото

Юрий Сергиенко Мир 02:06, 7.01.2021 Обновлено: 02:18, 7.01.2021

Пользователи соцсетей высмеяли захват здания Конгресса США, которое совершили сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа.

Так, они стали публиковать фотоколлажи на главу государства и ситуацию, которая происходила 6 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Некоторые сравнили Трампа с незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко, когда тот ходил с автоматом и своим сыном в разгар протестов.

Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.

Также президента США изобразили держащегося ногтям за землю, в то время как его тащит статуя Свободы.

Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.

Украинцы же сравнили и Трампа, и Джо Байдена с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, припомнив его знаменитую фразу "астанавитесь".

Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.
Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.
Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.
Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.
Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.
Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.
Реакция сети на Трампа и штурм Конгресса.

Как сообщал OBOZREVATEL, сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, когда там собирались подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Они прорвали оцепление на Капитолийском холме и штурмовали здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ. Также СМИ пишут, что протестующие разбили технику некоторым журналистам, которые освещали события.

Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек, еще несколько получили ранения.

После этого с призывом к американцам выступил Байден. В это же время к своим сторонникам обратился и Трамп, который призвал их разойтись, хотя ранее говорил наоборот – о необходимости идти маршем на Конгресс.

В итоге правоохранителям удалось очистить Капитолий от протестующих.

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Мир

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