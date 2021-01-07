Трамп за годину до штурму закликав йти до Конгресу: оприлюднено відео

Під час свого виступу на мітингу біля Білого дому ще чинний президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників іти до будівлі Конгресу, яку згодом вони штурмували.

Відповідний уривок відео з'явився в соцмережах. Промову глави держави транслював телеканал Global News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми підемо до Капітолію", – сказав Трамп за годину до штурму, закликаючи своїх прихильників пройти маршем до будівлі Конгресу.

Він також говорив про необхідність "позбутися слабких конгресменів": "Прибери слабких, зараз час для сили".

"Всі ми не хочемо, щоб наша перемога на виборах була вкрадена радикальними лівими демократами і фальшивими ЗМІ. Ми ніколи не здамося і ніколи не відступимо", – цитує його слова Time.

Варто зазначити, що прихильники Трампа після цього штурмували будівлю Конгресу, коли там збиралися підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.

Вони прорвали оточення на Капітолійському пагорбі і штурмували будівлю Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ. Також ЗМІ пишуть, що протестувальники розбили техніку деяких ЗМІ, які висвітлювали події.

Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, внаслідок чеого, за попередніми даними, загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із закликом до американців виступив Байден.

Водночас до своїх прихильників звернувся і Трамп, який закликав їх розійтися. Після цього правоохоронцям вдалося очистити Капітолій від протестувальників.