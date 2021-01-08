Трамп відмовився бути присутнім на інавгурації Байдена
Поки що чинний президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації свого наступника Джо Байдена, який переміг на виборах глави держави.
Про це він написав у Twitter. Церемонія вступу на посаду нового президента запланована на 20 січня.
"Всім, хто питав, я не поїду на інавгурацію 20 січня", – зазначив Трамп.
Під час свого звернення про штурм Капітолію Дональд Трамп заявив, що сконцентрований на спокійній передачі влади Джо Байдену.
Нагадаємо, що 6 січня будівля Конгресу штурмували прихильники Трампа, коли в Конгресі мали оголосити результати підрахунку голосів виборників. Під час сутичок з поліцією загинули 5 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Трампа захотіли достроково відправити у відставку за допомогою 25-ої поправки до Конституції. Вона дозволяє передавати повноваження від президента до віцепрезидента тимчасово або навіть назавжди.