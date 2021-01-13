Трамп через імпічмент звернувся до американців

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Трамп закликав американців уникати насильства

Президент США Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників із закликом не вдаватися до насильства і вандалізму під час акцій протесту.

Президент зробив спеціальну заяву для телеканалу Fox News. У цей час Палата представників обговорювала резолюцію щодо імпічменту Трампа.

"З огляду на повідомлення про нові демонстрації я закликаю, щоб не було жодного насильства, жодного порушення закону і жодного прояву вандалізму", – сказав глава держави.

Він підкреслив, що це не те, що потрібно йому й Америці.

"Я закликаю всіх американців допомогти знизити напругу в суспільстві і заспокоїти нерви. Спасибі", – заявив Трамп.

Радник президента повідомив журналістам, що Трамп просить всіх американців приєднатися до нього в забезпеченні впорядкованої і мирної передачі влади Джо Байдену.

"Це критичний момент в історії нашої країни, і, звичайно ж, ми всі можемо об'єднатися, щоб донести це важливе послання, а не продовжувати проводити партійну політику", – додав радник Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, палата представників Конгресу США 13 січня почала розглядати проєкт резолюції щодо імпічменту чинного президента країни Дональда Трампа.

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