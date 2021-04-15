США відкликали заявку на прохід ракетних есмінців у Чорне море – Reuters

Сполучені Штати скасували відправлення двох ракетних есмінців своїх Військово-морських сил у Чорне море на тлі побоювань щодо нарощування російської військової потужності на кордонах України. Кораблі хотіли розмістити там цього тижня.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на турецькі дипломатичні джерела. За їхніми словами, офіційні особи з Вашингтона заявили, що Туреччина могла неправильно зрозуміти початковий меседж, і розгортання так і не було підтверджено.

"Посольство США в Анкарі проінформувало Міністерство закордонних справ Туреччини про цей крок, але не вказало причини. Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu пізніше написало, що ніяких нових повідомлень Анкарі про можливе розгортання у більш пізні терміни не надходило", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що американці часто повідомляють Туреччину про потенційний доступ до Чорного моря, але не завжди запит означає факт заходу кораблів. Це робиться на випадок того, якщо раптом США зважаться на такий крок, щоб у них вже був необхідний дозвіл.

Американські ЗМІ уточнюють, що Вашингтон зобов'язаний сповістити Анкару щонайменше за 15 днів до відправлення військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли відповідно до умов Конвенції Монтре 1936 року. Після отримання дозволу в закордонних кораблів є право перебувати в Чорному морі 21 день.

Спершу заявлялося, що прохід одного есмінця ВМС США – USS Roosevelt (DDG-80) – через Босфор повинен був відбутися 14 квітня. Всього планувалося розмістити в Чорному морі два американські військові кораблі, які повинні були залишитися в регіоні до 4 травня.

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на можливе переміщення кораблів. Так, заступник міністра Сергій Рябков заявив, що США "краще триматися від Росії та Криму подалі". Раніше він теж назвав провокацією захід кораблів американських ВМС у Чорне море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Пентагону Марк Еспер висловив переконання, що Вашингтону потрібно розгорнути додаткові війська вздовж Чорного моря, щоб стримати потенційну агресію з боку Росії.