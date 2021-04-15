США отозвали заявку на проход ракетных эсминцев в Черное море – Reuters

Соединенные Штаты отменили отправку двух ракетных эсминцев своих Военно-морских сил в Черное море на фоне опасений относительно наращивания российской военной мощи на границах Украины. Корабли хотели разместить там на этой неделе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники. По их словам, официальные лица из Вашингтона заявили, что Турция могла неправильно понять первоначальный месседж, и развертывание так и не было подтверждено.

"Посольство США в Анкаре уведомило министерство иностранных дел Турции об этом шаге, но не указало причину. Государственное турецкое информационное агентство Anadolu позже написало, что никаких новых уведомлений Анкаре о возможном развертывании в более поздние сроки не поступало", – говорится в материале.

Отмечается, что американцы часто уведомляют Турцию о потенциальном доступе к Черному морю, но не всегда запрос означает факт захода кораблей. Это делается на случай того, если вдруг США решатся на такой шаг, чтобы у них уже было необходимое разрешение.

Американские СМИ уточняют, что Вашингтон обязан уведомить Анкару как минимум за 15 дней до отправки военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с условиями Конвенции Монтрё 1936 года. После получения разрешения у иностранных кораблей есть право находиться в Черном море 21 день.

Сперва заявлялось, что проход одного эсминца ВМС США – USS Roosevelt (DDG-80) – через Босфор должен был состояться 14 апреля. Всего планировалось разместить в Черном море два американских военных корабля, которые должны были остаться в регионе до 4 мая.

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на возможное перемещение кораблей. Так, замминистра Сергей Рябков заявил, что США "лучше держаться от России и Крыма подальше". Ранее он тоже назвал провокацией заход кораблей американских ВМС в Черное море.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Пентагона Марк Эспер выразил убеждение, что Вашингтону нужно развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря, чтобы сдержать потенциальную агрессию со стороны России.