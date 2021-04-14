У ЦРУ та Міноборони США стурбовані стягуванням військ РФ: названо цілі Кремля

Росія могла перекинути свої війська ближче до кордонів з Україною, щоб створити додаткові варіанти для відстоювання своїх інтересів.

Про це на слуханнях у Сенаті у середу, 14 квітня, заявив директор Розвідувального управління міністерства оборони США (РУМО) Скотт Берр'єр, передає "Інтерфакс". Утім, зазначив глава РУМО, точна мета Кремля невідома.

"Вони поставили себе в ситуацію, коли в них з'являються різні опції для подальших дій. Ми стежили за концентрацією сил... Ми не знаємо, які їхні цілі", – сказав він

Зі свого боку директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що концентрація російських військ у Криму та біля кордону з Україною "викликає серйозне занепокоєння".

За його словами, в минулому він "добре засвоїв, що не можна недооцінювати те, як російське керівництво може впливати на різні ситуації".

"Ми вважаємо, що це може бути комбінацією низки речей – спроби залякати керівництво України, відправки деяких сигналів у США. Крім того, ця концентрація сил досягла рівня, коли їх можна використовувати і для обмежених за масштабами вторгнень", – заявив Бернс.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

9 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив односторонні провокації Росії на Донбасі з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном і главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.