В Госдепе США заявили об односторонних провокациях России на Донбассе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил односторонние провокации России на украинском Донбассе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Телефонные разговоры состоялись в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает "Голос Америки".

Руководители внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Германии подчеркнули важность поддержки Киева.

"Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", – говорится в сообщении Госдепа.

В документе также отмечается, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Госдепартаменте добавили, что также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом.

Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блинкен заявил, что Россия вскоре почувствует цену и последствия за ее злонамеренные действия против американского государства.