В ЦРУ и Минобороны США обеспокоены стягиванием войск РФ: названы цели Кремля

Россия могла перебросить свои войска ближе к границам с Украиной, чтобы создать дополнительные варианты для отстаивания своих интересов.

Об этом на слушаниях в Сенате в среду, 14 апреля, заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Скотт Беррьер, передает "Интерфакс". Впрочем, отметил глава РУМО, точная цель Кремля неизвестна.

"Они поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", – сказал он

Со своей стороны директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что концентрация российских войск в Крыму и около границы с Украиной "вызывает серьезное беспокойство".

По его словам, в прошлом он "хорошо усвоил, что нельзя недооценивать то, как российское руководство может воздействовать на разные ситуации".

"Мы считаем, что это может быть комбинацией ряда вещей – попытки запугать руководство Украины, отправки неких сигналов в США. Кроме того, эта концентрация сил достигла уровня, когда их можно использовать и для ограниченных по масштабам вторжений", – заявил Бернс.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

9 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил односторонние провокации России на Донбассе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Германии Хайко Маасом.