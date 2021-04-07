Регулятор ЄС не підтвердив заяву про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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Висновки оприлюднять у середу або четвер

В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) спростували заяву їхнього високопоставленого представника Марко Кавалері про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом.

Як пише The Guardian, в EMA заявили, що "ще не дійшли висновку, і дослідження на цей момент ще триває".

Свої висновки регулятор ЄС обіцяє оприлюднити в середу або четвер.

Британське Агентство регулювання лікарських засобів і медичних препаратів (MHRA) також продовжує дослідження в цьому напрямі і поки не має підтвердження того, що утворення тромбів пов'язане з вакциною AstraZeneca.

Нагадаємо, 6 квітня глава відділу з вакцин EMA Марко Кавалері в інтерв'ю газеті Il Messaggero заявив про зв'язок вакцини від коронавірусу AstraZeneca і подальшого утворення тромбів.

"Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку в молоді, ніж ми очікували", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в AstraZeneca запевнили, що їхня вакцина є безпечною, а доказів збільшення ризику виникнення тромбів після її застосування немає.

  • Регулятор ЄС також заявляв про відсутність доказів зв'язку між тромбозами і вакциною AstraZeneca.

  • Серед 17 мільйонів вакцинованих у Європі було всього 37 повідомлень про тромби. Експерти запевняють, що цей показник набагато нижчий від очікуваного рівня.

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