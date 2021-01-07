Під час штурму Капітолію США звучала російська мова: з'явилися відео
Під час штурму Капітолію США прихильниками чинного президента Дональда Трампа було чутно російську мову.
На одному з безлічі відео, опублікованих в мережі, можна почути, як хтось із учасників протесту кричав російською мовою: "Сміливіше, сміливіше!".
Відзначимо, що російська мова звучала, коли протестувальники виламували вікна, щоб проникнути в будівлю Конгресу.
Нагадаємо, що 6 січня Конгрес США зібрався, щоб підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Чинний американський глава Дональд Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку.
Пізніше в Вашингтоні прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі. В ході масових заворушень в районі Капітолійського пагорба загинули чотири особи.
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