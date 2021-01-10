Опубликовано прощальное сообщение матери с детьми, которые стали жертвами авиакатастрофы в Индонезии. Фото

В сети показали последнее сообщение женщины и ее детей, которые летели индонезийским самолетом, упавшего в Яванское море после вылета из столицы Джакарты 9 января. Так, она поделилась снимком на борту до трагедии.

Как стало известно, Ратих Виндания опубликовала фото со своими детьми и подписала: "Прощай, семья. Мы пока едем домой". Об этом сообщает издание Daily Mail.

На странице в Instagram брат девушки Ирфансия Риянто обнародовал кадр с семьей, под которым написал: "Молитесь за нас". Он отметил, то изначально его близкие должны были лететь другим рейсом, но по непонятным причинам все резко изменилось.

После этого мужчина поехал в аэропорт и надеялся, что появятся хорошие новости о его сестре и родителях, которые были на борту самолета. По словам Ирфансия, он бессилен, но все же ждет получения любой информации в ближайшее время.

Отмечается, что полиция попросила семьи предоставить информацию, которая поможет идентифицировать найденные тела. Так, в больнице брат второго пилота Диего Мамахита Крис сообщил, что у него попросили взять пробу крови.

"Я считаю, что мой младший брат живой, это только для полицейской процедуры. Диего – хороший человек, мы все еще считаем, что он выжил", – рассказал Крис.

Кроме того, известно, что напарник Диего Афван был пилотом ВВС. Его близкие также надеются на хорошие новости.

Супруг одной из пассажирок Видии Нурсанти Рафик Юсуф Аль Идруса рассказал о последних контактах со своей любимой.

"Я пошутил, сказав, что, когда она приедет в Понтианак, мы будем есть сатай. Она связалась со мной через Whatsapp в 14:05, смеялась. Она уже садилась в самолет и отметила, что погодные условия были плохие", – сказал мужчина.

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