Офіцер поліції Капітолію США наклав на себе руки після штурму – ЗМІ

У США офіцер поліції Капітолію Ховард Лібенґуд, який брав участь у запобіганні штурму будівлі 6 січня, помер через три дні після цих подій.

Правоохоронці заявили, що випадок не був пов'язаний із виконанням службових обов'язків. Водночас видання Chicago Tribune із посиланням на джерела пише, що "смерть офіцера була очевидним самогубством".

"Наші думки й молитви звернені до його сім'ї, друзів і колег. Ми просимо поважати приватне життя його родини, інших офіцерів USCP і їхніх сімей у цей надзвичайно важкий час", – йдеться в заяві директорки зі зв'язків із громадськістю поліції Капітолію Єви Малецької.

У ній не уточнюється справжня причина смерті 51-річного офіцера, який був призначений у відділ Сенату і працював у ньому з квітня 2005 року.

"Ми не оговталися від смерті офіцера Лібенґуда. Кожен офіцер поліції Капітолію ставить безпеку інших вище від власної, і він був прикладом самовідданого служіння, яке є відмінною рисою USCP. Це трагічний день", – додав голова Союзу поліції Гас Папатанасіу.

У ЗМІ підкреслюють, що батько Ховарда Лібенґуда, Говард С. Лібенгґуд, був помічником колишнього лідера меншості в Сенаті Говарда Бейкера і обіймав пост сержанта зі зброї з 1981 по 1983 рік.

"Двоє людей, знайомі з цим питанням, заявили, що смерть офіцера була очевидним самогубством. Він син колишнього сержанта Сенату. Неясно, чи була його смерть пов'язана з подіями середи. Офіційні особи не були уповноважені обговорювати це питання публічно і говорили на умовах анонімності", – стверджує видання.

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