Путін, Алієв і Пашинян провели переговори щодо Нагірного Карабаху: що вирішили

У Москві 11 січня пройшли переговори щодо ситуації в Нагірному Карабасі між президентом РФ Володимиром Путіним, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашіняном.

За підсумками майже чотиригодинної зустрічі політики підписали спільну заяву про нові кроки з розвитку інфраструктурних проєктів у регіоні. Про це повідомляється на сайті Кремля (щоб подивитися текст документа, доскрольте сторінку до кінця).

Із цією метою Путін, Алієв і Пашинян вирішили створити тристоронню робочу групу, перше заїдання якої має відбутися до 30 січня.

Алієв, Путін і Пашинян після переговорів Скриншот відео

Уточнюється, що в якості пріоритетів виділені залізничне й автомобільне сполучення. Графік реалізації проєктів робоча група повинна представити до 1 березня.

На брифінгові після переговорів російський президент заявив, що в Нагірному Карабасі "спокійна обстановка".

"Ми прийшли до висновку, що умови угоди загалом дотримуються, не відзначається жодних серйозних інцидентів", – сказав Путін.

Президент РФ на брифінгу Скриншот відео

Алієв назвав зустріч "корисною і плідною". За його словами, російські військові, яких ввели в регіон, "ефективно роблять свою роботу".

Президент Азербайджану додав, що підписана угода націлена на створення "абсолютно нової" ситуації в Нагірному Карабасі та "розблокування транспортних комунікацій".

Водночас, Пашинян заявив, що статус Карабаху досі неврегульовано.

"На жаль, цей конфлікт залишається неврегульованим. Звичайно ж, нам вдалося забезпечити припинення вогню, але ще залишається дуже багато питань, які повинні вирішуватися. Одне з цих питань – статус Нагірного Карабаху", – цитує його ТАСС.

Також, за словами прем'єра Вірменії, не до кінця вирішеним залишається питання обміну військовополоненими.

Вірменія заявила про готовність продовжувати переговори в межах Мінської групи ОБСЄ.

Як відомо, лідери Азербайджану та Вірменії бачаться особисто вперше з лютого минулого року.

Текст спільної заяви

Спільна заява

Нагадаємо:

10 листопада почали діяти домовленості Азербайджану, Вірменії та РФ про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Після цього в Єревані спалахнули протести та почалися погроми.

Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.

12 грудня Вірменія заявила, що військові Азербайджану нібито відновили наступальні дії на півдні Нагорного Карабаху. В Азербайджані запевнили, що "адекватні заходи" були прийняті у відповідь на провокацію вірменських військових.

14 грудня Азербайджан і Вірменія почали масштабний обмін полоненими і заручниками за принципом "всіх на всіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Нагірному Карабасі незаконне вірменське озброєне угрупування напало на підрозділ Збройних сил Азербайджану. Внаслідок цього один військовослужбовець був убитий, ще один отримав поранення.