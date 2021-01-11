Путин, Алиев и Пашинян провели переговоры по Нагорному Карабаху: что решили

Дарья Дурова Мир 18:40, 11.01.2021 Обновлено: 19:30, 11.01.2021

В Москве 11 января прошли переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам почти четырехчасовой встречи политики подписали совместное заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля (чтобы посмотреть текст документа, доскролльте страницу до конца).

С этой целью Путин, Алиев и Пашинян решили создать трехстороннюю рабочую группу, первое заседание которой должно состояться до 30 января.

Алиев, Путин и Пашинян после переговоров
Скриншот видео

Уточняется, что в качестве приоритетов выделены железнодорожное и автомобильное сообщение. График реализации проектов рабочая группа должна представить до 1 марта.

На брифинге после переговоров российский президент заявил, что в Нагорном Карабахе "спокойная обстановка".

"Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов", – сказал Путин.

Президент РФ на брифинге
Скриншот видео

Алиев назвал встречу "полезной и плодотворной". По его словам, российские военные, которых ввели в регион, "эффективно делают свою работу".

Президент Азербайджана добавил, что подписанное соглашение нацелено на создание "совершенно новой" ситуации в Нагорном Карабахе и "разблокирование транспортных коммуникаций".

Вместе с тем, Пашинян заявил, что статус Карабаха до сих пор неурегулирован.

"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха", – цитирует его ТАСС.

Также, по словам премьера Армении, не до конца решенным остается вопрос обмена военнопленными.

Армения заявила о готовности продолжать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как известно, лидеры Азербайджана и Армении видятся лично впервые с февраля прошлого года.

Текст совместного заявления
Совместное заявление

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Нагорном Карабахе незаконная армянская вооруженная группировка напала на подразделение Вооруженных сил Азербайджана. В результате один военнослужащий был убит, еще один получил ранение.

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