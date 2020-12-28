Азербайджан заявил о новом нападении в Карабахе: Армения опровергла
В Нагорном Карабахе 27 декабря незаконная армянская вооруженная группировка напала на подразделение Вооруженных сил Азербайджана. В результате один военнослужащий был убит, еще один получил ранение.
Нападение произошло примерно в 15:30 в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, со своей стороны в Армении эти заявления опровергают.
"В результате нападения погиб солдат ВС Азербайджана Ганбаров Эльмир Раил оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, нападение совершила группа из шести человек. Однако в результате предпринятых действий "все члены армянской незаконной вооруженной группировки были уничтожены".
В азербайджанском Минобороны заявили, что Вооруженные силы страны готовы принять решительные меры, если подобные нападения на их военных в непризнанной республике Нагорный Карабах будут повторяться.
Тем временем Минобороны Армении в ночь на 28 декабря опровергло сообщение о вооруженном конфликте в Гадрутском (Ходжавендском) районе в Нагорном Карабахе, передает "Интерфакс-Украина".
"Ряд азербайджанских СМИ информирует о возобновившихся боях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС", – заявили в пресс-службе армянского военного ведомства.
Там отметили, якобы Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха "строго соблюдает режим прекращения огня".
Как сообщал OBOZREVATEL:
между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы. Документ вступил в силу в 01:00 (с полуночи по киевскому времени) 10 ноября.
12 декабря Армения заявила, якобы военные Азербайджана возобновили наступательные действия на юге Нагорного Карабаха. Тогда как в Азербайджане заверили, что "адекватные мэры" были приняты в ответ на провокацию армянских военных.
14 декабря Азербайджан и Армения начали масштабный обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".