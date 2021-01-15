У США наблизилися до завершення випробувань нової "одноразової" вакцини від коронавірусу

Американська компанія Johnson & Johnson близька до завершення аналізу даних третьої фази випробувань нової "одноразової" вакцини від COVID-19 – яка не вимагає повторного введення препарату.

Про це пише NEWS10 ABC із посиланням на Janssen, бельгійський фармацевтичний підрозділ Johnson & Johnson. Відомо, що станом на грудень у завершальних клінічних випробуваннях (відомих як ENSEMBLE) взяли участь близько 45 000 добровольців.

Очікується, що дані про ефективність вакцини будуть отримані в кінці січня 2021 року.

"Пандемія не показує ознак уповільнення, і ми, як і всі, прагнемо до появи додаткових інструментів, які допоможуть її зупинити.

Водночас передчасно вдаватися в подробиці поставки нашої вакцини-кандидата, оскільки в нас ще немає даних випробувань третьої фази, а також ми не подали заявку і не отримали дозвіл на використання препарату в надзвичайних ситуаціях", – заявили розробники.

Очікується, що для формування антитіл і захисту від COVID-19 необхідне лише одне щеплення.

Вакцина може залишатися стабільною протягом двох років за -20 градусів за Цельсієм і не менше трьох місяців за невеликої плюсової температури (від +1 до +7 градусів).

Вона буде виготовлятися в Лейдені (Нідерланди).

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші поставки вакцин в Україну заплановані на перше півріччя 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кампанія зі щеплення від коронавірусу в країні почнеться вчасно, уже є домовленість про постачання вакцини з декількома виробниками. Україна також продовжила переговори з іншими розробниками.

Загальнонаціональний план із вакцинації українців був затверджений у кінці грудня минулого року.