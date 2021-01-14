В ожидании вакцинации: как и чем Украина будет спасаться от COVID-19

Во всем мире за месяц вакцинации от коронавируса успели сделать прививки около 30 млн человек, а в Израиле их получил уже каждый пятый житель. Украинских граждан начнут прививать в конце февраля-начале марта. В поле зрения Минздрава уже есть четыре препарата, но пока что ни один из них официально не получен.

Как страна готовится к массовой иммунизации и какие вакцины будут применять – читайте в материале OBOZREVATEL.

Январь-апрель 2021 года – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

Апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развитием COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

Июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

Сентябрь 2021-март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Первые поставки вакцин в Украину запланированы на первое полугодие 2021 года. Скорее всего, это конец первого квартала и начало второго. На первом этапе планируют провакцинировать 355 тыс. человек: медики, работающие с больными коронавирусом, военные из зоны ООС и соцработники в домах престарелых. Вакцинация для всех будет добровольной и бесплатной.

"Так как вакцина будет поступать в большом количестве, мы проводим активную инвентаризацию холодовой цепи, проверяем резервы холодильного оборудования, смотрим, готовы ли амбулатории по стране до массовой иммунизации. Настроены на вакцину, которая хранится в обычных условиях +2-+8 градусов. Будет легче научить всех пользоваться ею и правильно хранить. С другой будут трудности", – уточнила OBOZREVATEL украинский специалист по вакцинам Ольга Костенко.

Украинское правительство настроено получить препараты от COVID-19 по двум каналам:

8 млн доз для 4 млн украинцев в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.): оксфордская AstraZeneca, американская Novavax и Moderna. Поставки запланированы в конце первого-начале второго кварталов этого года.

5 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которая находится на последнем этапе исследований, должны прийти в Украину в течении первого полугодия. Для бюджета Украины одна доза обойдется в 504 грн.

Вакцина CoronaVac уже прошла клинические испытания в Турции, Индонезии и Бразилии. Первые две страны уже одобрили ее использование, а власти официальной Анкары 14 января дали зеленый свет на экстренное применение препарата, заказав дополнительно 50 млн доз.

Вакцина выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Это значит, что ее можно содержать в обычном холодильнике, в отличие от большинства ее конкурентов. Например, препарат Pfizer/BioNTech нужно хранить при очень низкой температуре в -70 градусов.

Медицинский директор клинических исследований в бразильском Институте Бутантата Рикардо Паласиос заверил, что эта китайская вакцина показала 100% защиту в тяжелых случаях заболевания. При этом самый низкий показатель, зарегистрированный в клинических испытаниях, был для случаев, которые считались очень легкими.

Таким образом, по мнению ученых данного Института, общая эффективность вакцины CoronaVac составляет 78%.

Специалист по вакцинам Константин Чумаков, который работает в США, отмечает, что об эффективности и безопасности вакцины можно будет говорить лишь в конце всех испытаний.

"Данные, которые есть на сейчас, говорят о полной эффективности всех вакцин от коронавируса. Они точно защищают от тяжелых форм болезни и будут работать лучше, чем вакцины от гриппа. Даже если COVID-19 мутирует, легко можно поменять какой-то компонент в самом препарате, как это делают при мутации гриппа. Но РНК-вакцины – получше. Вполне вероятно, что китайский препарат тоже может быть неплохим, но для этого компания должна предоставить досье всех испытаний", – сказал он.

Активная кампания по вакцинации в мире стартовала с 14 декабря, первыми стали США. Через две недели, 27 декабря, подключились все страны Европейского Союза. В западных странах в первую очередь прививают т.н. группу риска, используют два препарата – американо-германской разработки Pfizer/BioNTech и американской Moderna.

Как отмечается на сайте Our World in Data, который собирает данные об вакцинации в реальном режиме, по состоянию на 14 января в мире сделали прививку более чем 32 млн человек. В США и Китае вакцину получили уже по 10 млн жителей, в Британии – более 3 млн. В Израиле уже успели провакцинировать более 2 млн человек, но в процентном соотношении это пятая часть от всего населения.

Чумаков считает: если коронавирус не преподнесет никаких сюрпризов, вполне вероятно, что реальный эффект от массовой вакцинации будет заметен уже летом этого года, а до декабря пандемия должна пойти на спад.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения полагают, что второй год с COVID-19 может быть более жестким для мира, чем первый. Хотя бы из-за динамики передачи инфекции.

В любом случае, расслабляться рано. И минимальное, чем может помочь каждый из нас в борьбе с эпидемией, это придерживаться противоэпидемиологических мер. Носить маски в помещениях, держать дистанцию, не нарушать карантин. Не стоит забывать, что порой соблюдение даже простых правил может уберечь чью-то жизнь.