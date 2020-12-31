Світ зустрічає 2021 рік! Найочікуваніше свято у фото і відео. Онлайн

У ніч на 1 січня Україна зустрічає Новий рік 2021. І поки українці завершують останні приготування до нього, у деяких країнах свято вже зустрічають, в інших воно настане на кілька годин пізніше, а ще в деяких його святкувати не будуть.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, хто і як у світі раніше і пізніше за всіх зустріне найочікуваніше свято, яке цьогоріч відбуватиметься в умовах пандемії і суворих карантинних заборон (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL стежить за святкуванням Нового року у світі онлайн:

08:00 – Відомі політики, представники уряду, громадські діячі та військові почали вітати українців із Новим роком і Різдвом Христовим ще задовго до свята. Наприклад, прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував вітальний відеоролик 30 грудня.

"Різдво та Новий рік – це час традицій та приємних спогадів. Бажаю кожному українцю у Новому році щастя й достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою", – зазначив він.

09:00 – Веселого Нового року і щасливого Різдва побажав землякам і командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв:

"За давньою українською традицією, початок Нового року та різдвяні свята відіграють роль своєрідного орієнтира на майбутнє, тому від імені Командування об’єднаних сил Збройних сил України та себе особисто бажаю вам зустріти Новий 2021 рік з усмішкою та оптимізмом, подвоєними силами та енергією. Нехай Бог і доля дарують вам міцне здоров’я, здійснення усіх задумів і планів, бережуть від негараздів та бід. Нехай новорічні та різдвяні свята наповнять добром і любов’ю ваші серця. Бажаю кожному, побратими, простого людського щастя в колі рідних і близьких. Адже саме у своїх родинах ми знаходимо внутрішнє джерело життєвої енергії. І свята нинішні – родинні й затишні. Хай завжди буде так для всіх нас".

10:00 – Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН в Демократичній Республіці Конго теж привітали земляків та свої родини з Новим роком та Різдвом Христовим:

12:00 – З огляду на існування на Землі часових поясів Новий рік 2021 у всі країни світу приходить по черзі. Країною, яка першою зустріла це свято, стала Республіка Кірибаті на островах Лайн у Тихому океані. Ця держава поділена на три часові пояси, і в найсхіднішій його частині Новий рік зустрічають першими на Землі. За київським часом це відбулося 31 грудня о 12:00.

12:10 – Відомо, що одними з перших Новий рік зустрічають також жителі острова Чатем, який є частиною Нової Зеландії, і острівної держави Тонга.

Так, в Окленді (Нова Зеландія) натовпи людей 31 грудня 2020-го зібралися на концерт до Нового року. Вони зовсім не дотримувалися соціальної дистанції та носіння масок.

12:15 – Стало відомо, скільки міста України витратили на свято. Так, із найбільшим у країні розмахом його вирішили відсвяткувати у Маріуполі Донецької області, де на це виділили з бюджету 12,3 млн грн. Найдорожчим свято з розрахунку на одного жителя, по 108 гривень із кожного, вийде для мешканців Бучі на Київщині. Тоді як найдешевшим Новий рік стане для жителів Львова, Хмельницького, Рівного, Івано-Франківська та Херсона, де святкування коштуватиме менше ніж 1 грн на одну людину.

Витрати міських рад 18 населених пунктів на святкування новорічно-різдвяних свят підрахував громадський рух "Чесно". Загалом українські міста виділили на новорічні свята такі суми:

Дніпро – 5 млн грн;

Луцьк – понад 1 млн грн;

Суми – понад 1 млн грн;

Житомир – 841 тис. грн;

Чернівці – 738 тис. грн;

Запоріжжя – 610,1 тис. грн;

Чернігів – 605 тис. грн;

Вінниця – 490 тис. грн;

Кропивницький – 336 тис. грн;

Ужгород – 216 тис. грн;

Львів – 174 тис. грн;

Івано-Франківськ, Полтава, Рівне, Хмельницький та Херсон – менш ніж 200 тис. грн.

12:25 – У столиці Індії Нью-Делі та інших великих містах 31 грудня саме було введено комендантську годину в нічний час для запобігання новій хвилі коронавірусу. Люди ж вирішили по-святковому прикрасити ринки в переддень свята. В Індії Новий рік настане о 20:30.

12:35 – У Туреччині дайвери здійснили занурення під воду з пляжу Гурпінар у районі Бешикташ Стамбула, бажаючи Нового року "без пандемії". Туреччина святкує його прихід водночас із Україною.

13:00 – 2021 рік почався у самій Новій Зеландії та в Антарктиді.

13:45 – З’ясувалося, що в Україні Новий рік у поїздах зустрічатимуть понад 5400 пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів, повідомляє сайт Укрзалізниці. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

14:00 – За київським часом свято прийшло на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку.

14:30 – 2021 рік настав в Австралії. Люди святкують його на вулиці, попри дію карантинних обмежень.

15:00 – У Токіо (Японія) люди почали святкувати новорічну ніч на тлі пандемії коронавірусу. Поліцейські перекрили декілька вулиць і стежать за дотриманням карантинних обмежень.

15:40 – У мережі з'явилося багато фото з міст Австралії, Нової Зеландії та інших, де жителі вже зустріли Новий 2021 рік:

16:50 – У Сіднеї, де вже настало 1 січня, влаштували грандіозний феєрверк. Примітно, що площа біля гавані поблизу Сіднейського оперного театру в цей час була майже порожня. Через новий спалах COVID-19 зазвичай 12-хвилинну піротехнічну виставу скоротили до семи хвилин. А ось у Мельбурні феєрверки зустрічали натовпами – на фото видно, що про жодну соціальну дистанцію і маски там не йдеться.

17:00 – Приблизно у цей час за Києвом Новий рік прийшов на Далекий Схід – у Японію, Південну Корею та КНДР, о 18:00 – у Китай, а о 19:00 – в Індонезію.

О 20:00 за київським часом свята дочекаються в Бангладеші й на Шрі-Ланці, о 20:15 – у Непалі, а о 20:30 – в Індії.

У Пакистані, Узбекистані, Киргизстані та Туркменістані Новий рік почнеться, коли в Україні буде 21:00. О 21:30 його зустрінуть в Афганістані, а о 22:00 – у Вірменії, Азербайджані та Грузії.

І вже через 12 годин після початку 2021 року на островах Кірибаті він добереться до України. Одночасно з нами це свято відзначають Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія і Фінляндія.

До Центральної та Західної Європи Новий рік дійде вже через годину, а до Великобританії та Португалії – через дві години після Києва.

Наступні в послідовності – Північна і Південна Америки. Так, о 4:00 1 січня за київським часом Новий рік почнеться в Бразилії, а о 5:30 – у Канаді (на самому східному острові Ньюфаундленд).

У Вашингтоні, Нью-Йорку і Оттаві 2021 рік настане о 7:00 за Києвом, а в останню чергу – о 13:00 1 січня за київським часом – він почнеться у державі Самоа.

17:44 – На "малій батьківщині" коронавірусу в китайському місті Ухань готуються до зустрічі Нового року. Усі люди в масках, але соціальної дистанції ніхто не дотримується.

Новий рік 1 січня святкують не в усіх країнах, до того ж у деяких його навіть заборонили законом:

Новий рік в Ізраїлі називається Рош га-Шана і святкується за місячним календарем наприкінці вересня – на початку жовтня. 1 січня країні є звичайним робочим днем.

У Саудівській Аравії святкування Нового року 1 січня заборонено законом. Поліція "Аль Мутава" стежить, щоб у продажу не було новорічної атрибутики, а на вулицях не проводили будь-яких заходів. Держава суворо дотримується релігійних розпоряджень і святкує Новий рік у день весняного рівнодення 21 березня.

Хоча Новий рік, який настає 1 січня, в Китаї визнано офіційним державним святом, святкують його в іншу дату – другого молодика після дня зимового сонцестояння, тобто в січні або лютому. Традиційно початок року відзначають масовими фестивалями і ходами, феєрверками, святом ліхтарів і сімейними застіллями.

Іран використовує перський календар, згідно з яким Новий рік настає 22 березня, у свято Новруз. Так само його відзначають в Афганістані, Азербайджані, Албанії, Казахстані, Киргизії, Македонії, Таджикистані, Туреччині та Узбекистані.

У Бангладеші святкують Бенгальський Новий рік, який є національним святом і настає 14 квітня. Цього дня у парках країни відбуваються різні концерти і культурні заходи.

Через розмаїття культур і традицій в Індії Новий рік відзначають у різний час. Офіційно свято встановлено на 22 березня, проте у штаті Керала його святкують 13 квітня, а на півдні країни – в середині осені.

Новий рік у В'єтнамі – Тет – святкують за місячним календарем, у перший день першого місяця, – найчастіше він збігається з китайським. Це найбільше і найулюбленіше свято в країні, яке можна відзначати весь тиждень.

Хоча 1 січня у Південній Кореї є офіційним вихідним, важливішим святом тут вважають Соллаль – Корейський Новий рік, який відзначають у перший день місячно-сонячного календаря (зазвичай це початок лютого). Соллаль прийнято вважати сімейним святом, під час якого корейці вбираються в національний одяг, їдять традиційну їжу, зустрічають новорічне сонце на березі моря і шанують пам'ять предків.

Низка європейських країн оголосила про карантин під час новорічних і різдвяних свят. Зокрема, локдаун введено в Італії і Польщі. Також Швеція, яка раніше не вдавалася до жорстких заходів, посилила обмеження. Водночас в Україні поки залишається анонсований на січень локдаун.

Польща

Із 28 грудня до 17 січня в країні оголошено загальнонаціональний карантин. За словами міністра охорони здоров'я Адама Недзельського, до вже чинних обмежень додасться закриття гірськолижних трас, торговельних центрів і готелів. Працюватимуть тільки продуктові магазини.

У новорічну ніч введуть комендантську годину – із 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Італія

Уряд оголосив загальнонаціональний локдаун у країні під час різдвяних і новорічних свят – із 24 грудня до 6 січня.

Так, на території Італії діятимуть обмеження "червоної зони", як це було в березні.

У країні в цей час буде заборонено:

виходити з дому без необхідності;

виїжджати зі свого регіону;

працювати магазинам (окрім продуктових і аптек);

працювати барам і ресторанам (окрім обслуговування на виніс).

Водночас залишаться відкритими перукарні.

Також деякі послаблення можливі із 28 до 30 грудня і 4 січня. Магазинам можуть дозволити працювати до 21:00, а жителям – залишати місто постійного проживання, проте всі переміщення мають бути виправданими.

Швеція

Також ввели карантин у Швеції, у якій із початку пандемії жорстких обмежень не було.

Як заявив прем'єр-міністр країни Стефан Левен, уперше рекомендовано носити маски в громадському транспорті (раніше це стосувалося тільки медустанов):

обмежать кількість людей у магазинах, торговельних центрах і спортзалах. Якщо це не буде ефективним, то заклади закриють;

роботодавцям рекомендували дозволити своїм співробітникам працювати віддалено до 24 січня;

до цієї ж дати вчитимуться онлайн діти, які старші за 16 років;

продаж алкоголю заборонять після 20:00;

другорядні громадські служби, які перебувають у підпорядкуванні держави, залишаться закритими до 24 січня. Це ж стосується басейнів, спортивних центрів і музеїв.

Окрім цього:

Слідувати цьому громадськість закликає влада багатьох країн, за дотриманням правил карантину там суворо стежитимуть правоохоронці:

у Франції 31 грудня до 100 тис. поліцейських і жандармів скерують для "придушення" вечірок і масових зібрань. Поліцейські зосередяться на центрах міст і на найбільш вразливих районах;

у Німеччині, яка перебуває частково в режимі ізоляції, канцлерка Ангела Меркель назвала 2020 рік найважчим за 15 років перебування на посаді канцлера ФРН. Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан напередодні Нового року заявив, мовляв, очікує, що в країні буде "найтихіша новорічна ніч".

в Італії, як уже зазначали, з 22:00 починається комендантська година, а до 7 січня діє режим ізоляції, тому італійці теж зустрічатимуть Новий рік удома і дивитися святкові програми по телевізору;

влада Нью-Йорка (США) закрила Таймс-сквер, де традиційно проходять святкові заходи в новорічну ніч. Цього року трансляцію можна буде подивитися онлайн або по телевізору;

в Ізраїлі, де набув чинності режим ізоляції вже втретє за час пандемії, поліція також приготувалася до розгону стихійних вечірок і зібрань людей. За цим стежитимуть із дронів і вертольотів. До 2 тис. поліцейських будуть контролювати ситуацію. Вони патрулюватимуть вулиці міста і перевірятимуть адреси людей, які в соцмережах згадували про те, що планують вечірку.

Водночас є міста, де у людей буде можливість вийти на вулицю в новорічну ніч, пише "Інтерфакс-Україна". Очікується, що в Дубаї тисячі осіб подивляться феєрверки та лазерне шоу в Бурдж-Халіфа. Всіх їх зареєструють за допомогою QR-кодів, обов'язковим буде носіння маски. У Бейруті влада перенесла комендантську годину на 3:00, а бари, ресторани й нічні клуби знову відкриються для відвідувачів у Новий рік.

Україна

Зазначимо, що в Україні плани уряду щодо карантинних обмежень залишилися поки незмінними. Локдаун, або "карантин зимових канікул", введуть із 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право зробити обмеження невідкладними, якщо спостерігатиметься різке зростання кількості хворих.

Головний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що властивості коронавірусу, виявлені після поширення нового "британського" штаму, збільшують ймовірність його передачі саме серед домашнього оточення. Тому українці повинні подбати про те, щоб відсвяткувати новорічно-різдвяні свята безпечно для здоров'я свого і близьких. Ляшко дав поради щодо безпечного святкування Нового року і Різдва в нинішніх умовах.

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