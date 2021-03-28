Фотограф в Ісландії розплавив свій дрон, щоб зняти виверження вулкана в максимальному близько. Відео

Фотограф з Ісландії Гардар Олаф зняв момент виверження вулкана Фаградальсф'ядль з максимально близької відстані.

Для того йому довелося пожертвувати своїм дроном. Кадри, які з цього вийшли, він опублікував на своїй сторінці в Instargam (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На першому відео він підлетів максимально близько до жерла і сказав, що розплавив дрон.

Потім Олаф виклав ще один запис. Він також знятий також близько, проте на цей раз фотограф вирішив поберегти апарат.

Нагадаємо, що виверження Фаградальсф'ядль сталося кілька днів тому. В регіоні тоді було оголошено червоний код небезпеки для авіації і скасували польоти.

Виверження було невеликим і не представляло небезпеки безпосередньо для людей або критично важливої інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на Камчатці почалося виверження вулкана Ключевська сопка, що є найбільшим діючим вулканом в Євразії.