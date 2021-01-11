Дружина Трампа 'засмутилася' через штурм Капітолію і плітки про неї

Дружина ще чинного президента США Дональда Трампа Меланія через п'ять днів відреагувала на штурм Капітолію 6 січня. Вона засудила події, які призвели до загибелі американців.

Перша леді також закликала співгромадян до толерантності. Її заяву опублікував сайт Білого дому 11 січня.

"Я розчарована тим, що трапилося минулого тижня. Мені соромно, що довкола цих трагічних подій ходили непристойні плітки, необґрунтовані особисті нападки і помилкові, які вводять в оману, звинувачення про мене. Цього разу йдеться винятково про зцілення нашої країни і її громадян. Його не варто використовувати в особистих цілях", – заявила Меланія Трамп.

Вона зазначила, що молиться за розраду сімей загиблих під час штурму людей, і їхню силу пережити втрату.

Також перша леді підкреслила, що засуджує насильство, яке відбулося в Капітолії і закликала припинити подібне.

"Не використовуйте різні політичні ідеології як основу для агресії і жорстокості. Ми повинні слухати одне одного, зосереджуватися на тому, що нас об'єднує, і підніматися над тим, що нас розділяє", – висловилася вона.

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