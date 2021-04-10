Держсекретар США поїде в Брюссель обговорювати скупчення військ РФ біля України

У США стурбовані активним пересуванням російських військ поблизу кордону України. У зв'язку з цим державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня планує повернутися в Брюссель для зустрічей із представниками НАТО та європейських країн.

Одночасно з цим міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Bloomberg. Очікується, що Блінкен пробуде в Європі з візитом більшу частину тижня.

"Ситуація в Україні, найімовірніше, буде в порядку денному, але не стане домінувати. Переговори охоплюватимуть кілька проблем, з якими стикається Організація Північноатлантичного договору", – розповіло джерело про плани Блінкена.

Раніше в Білому домі заявили про те, що Росія зосередила біля кордону України найбільшу кількість своїх військ із початку війни в 2014 році.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен обговорив односторонні провокації Росії на українському Донбасі з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном і главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський заявив, що у можливому військовому протистоянні з Росією Україна передусім повинна розраховувати на саму себе.