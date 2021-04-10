Госсекретарь США поедет в Брюссель обсуждать скопление войск РФ возле Украины

В США обеспокоены активным передвижением российских войск вблизи границы Украины. В связи с этим государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе планирует вернуться в Брюссель для встреч с представителями НАТО и европейских стран.

Одновременно с этим министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет Bloomberg. Ожидается, что Блинкен пробудет в Европе с визитом большую часть недели.

"Ситуация в Украине, скорее всего, будет в повестке дня, но не станет доминировать. Переговоры будут охватывать несколько проблем, с которыми сталкивается Организация Североатлантического договора", – рассказал источник о планах Блинкена.

Ранее в Белом доме заявили о том, что Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году.

Напомним, Энтони Блинкен обсудил односторонние провокации России на украинском Донбассе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский заявил, что в возможном военном противостоянии с Россией Украина в первую очередь должна рассчитывать на саму себя.