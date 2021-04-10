Забродський пояснив, чому Україна не повинна розраховувати на НАТО в разі вторгнення Росії

У можливому військовому протистоянні з Росією, Україна передусім повинна розраховувати на саму себе, а єдина силова організація, яка гарантовано буде боротися за країну, – це її Збройні сили.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав герой України, генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський. За його словами, разом із тим країни НАТО можуть надавати підтримку в іншому вигляді, необов'язково у висадці військового контингенту.

"Надання військової допомоги з боку Заходу і НАТО – досить серйозний механізм. Навіть у разі нападу на одну з країн НАТО не відразу буде реакція всіх його членів у плані застосування збройних сил. Тому Україна повинна розраховувати на себе, а єдина силова організація, яка гарантовано буде боротися за неї, – це ЗСУ", – зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, західні партнери України можуть допомогти нам у різних формах, і це необов'язково прибуття ешелонів із технікою, військовими частинами та підрозділами.

"Я б дуже хотів, щоб такі дивізії з'явилися в Україні, але це може бути матеріальна допомога, надання розвідувальної інформації, оскільки у нас обмежені можливості, певні дії з контролю повітряного простору. Військова присутність кораблів у Чорному морі, потужна підтримка в інформаційному просторі, взаємодія спецслужб", – підсумував Забродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Михайла Забродського, допомога західних партнерів надзвичайно важлива, однак вона не має на увазі участь їхніх військових у боротьбі за Україну в разі наступу російських військ.