Оприлюднено повні списки росіян і компаній, що потрапили під санкції США

Стало відомо, проти яких саме росіян і російських компаній Сполучені Штати Америки запровадили санкції.

Списки оприлюднило Міністерство фінансів США на своєму сайті 15 квітня (щоб подивитися їх, доскролльте сторінку до кінця).

Обмежувальні заходи вирішено ввести через дії Москви проти суверенітету й інтересів Вашингтона.

За окупацію Криму та будівництво Кримського моста:

Павло Каранда – так званий глава "МВС Криму",

Лариса Кулініч – так звана глава "Мінмайна Криму",

Леонід Михайлюк – глава ФСБ по Криму,

Леонід Риженкін – глава "Мостотреста".

За втручання в американські вибори:

Юлія Афанасьєва,

Петро Бичков,

Марія Зуєва,

Костянтин Килимник,

Тарас Прибишин,

Артем Степанов,

Денис Тюрін,

Кирило Щербаков.

Також під санкції потрапили шестеро пакистанців:

Ахмед Шахзад,

Рази Мохсин,

Рази Муджтаба Алі,

Рази Саєд Алі,

Хайат Мухаммад Хізар,

Хаснайна Сієд Джохар.

Окрім того, було оновлено дані в санкційному списку щодо Олексія Громова (перший заступник глави адміністрації Кремля) та Олександра Малькевича.

За кібератаки:

АТ "АСТ",

АТ "Пасит",

АТ "Позитив Текнолоджиз",

"Технополіс Ера",

НДІ "Спецвузавтоматика",

ТОВ "Необіт".

За окупацію Криму і Кримський міст:

дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ,

"Ленпромтранспроект",

кримський СІЗО-1.

За втручання у вибори:

AFRIC,

Fresh Air Farm House Karachi,

ІА "Інфорос",

Міжнародний антикризовий центр,

Like Wise Shop No5,

Mk Softtech,

ТОВ Alcon,

ТОВ "Юніджет",

Secondeye Solution,

Southfront,

The Oxytech,

Фонд стратегічної культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про запровадження нових санкцій проти Росії. Крім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів. Те, що сталося, також зачепило юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.

Крім того, глава держави оголосив у країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Москви.